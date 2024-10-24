Esra Erol'da cinayet itirafı! Kan donduran detay...

Esra Erol'da birbirinden çarpıcı konulara ekrana taşımaya devam ediyor. Acılı babanın, evladının cinayete kurban gittiğinin yazıldığı notta hangi satırlar yer alıyordu? İşte 24.10.2024 Esra Erol'da canlı yayınında yaşananlar...

atv'nin fenomen programı Esra Erol'da ilginç bir hikaye ekrana taşındı. Fethi Sezer, 4 yıl önce hayatını kaybeden oğlu Fatih Sezer'in sır dolu ölümüyle ilgili yaşanan korkunç gelişme üzerine Esra Erol'un programına katıldı. 2020 yılında İzmir Sarnıç'ta maddenin etkisiyle sokak ortasında cansız bedenine ulaşılan Fatih Sezer'in ölümünün cinayet olduğu iddia edildi.

"Oğlunu ben öldürdüm!"

Oğlu Fatih Sezer'i son olarak 23 Temmuz 2020 tarihinde İzmir'de gördüğünü ardından evladının vefat ettiğini anlatan acılı baba, 4 yıl sonra gelen notla hayatının allak bullak olduğunu anlattı. Evladının ölümü sonrası otopsi yapıldığını söyleyen Fethi Sezer notla yazılanlar sonrası hayatının şokunu yaşadı. Üzüntülü baba, kapısına bırakılan satırlarda oğlunun ölümünün cinayet olduğunun yazıldığını anlattı. "Oğlunu ben ve gelinin Sibel öldürdü!" yazıyordu diyen Fethi Sezer, başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol konuyu incelemeye başladı. Sezer, İlhan Eren isimli kişinin karşısına çıkıp cinayeti itiraf ettiğini, "Senin oğlunu gelinin Sibel ile ben öldürdüm" dediğini iddia etti. Kan donduran olayı detaylarıyla anlattı ve İlhan'ın "Fatih'in kolasına 8 doğum kontrol hapı attık" dediğini söyledi. Merhum Fatih'in eski eşi Sibel Erkan'ın ailesinin de bu gerçeği bildiği, konuşmaması için İlhan'ı tehdit ettiği ileri sürüldü.

Genç adam, İlhan ve Sibel'in arasında yasak aşk yüzünden cinayete mi kurban gitmişti?

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