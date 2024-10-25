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Bir Gece Masalı
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Mahir'den zeybek şov!

GİRİŞ TARİHİ:  25.10.2024, 14:37
Mahir'den zeybek şov!

Bir Gece Masalı’nın Mahir’i Burak Deniz, zeybekteki hünerlerini sergiledi

atv'nin Salı akşamlarına damga vuran, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı dizisi Bir Gece Masalı yayınlanan yeni tanıtımı ile büyük merak yarattı.

atv'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Bir Gece Masalı, 29 Ekim Salı akşamı yayınlanacak 9. Bölümün yayınlanan tanıtımı ile şimdiden nefesleri kesti. Aşkları sınır tanımayan Mahir ve Canfeza sonunda yüzükleri taktılar.

Kına gecesinde Mahir'in zeybek oynadığı anlar çok konuşulacak!

Karizmatik komiser Mahir'i canlandıran Burak Deniz, oyunculuğu kadar zeybek de de iddialı olduğunu gösterdi. Tanıtımda yer alan sahneye şimdiden beğeni dolu yorumlar gelirken; Deniz, tüm ekibin büyük özveri ile çalıştığını, aralarında kurulan bağın ekrana da yansımış olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.İkili her ne kadar tüm engelleri aştıklarını düşünseler de kaçmayı başaran Kürşat'ın bu evliliğe mâni olmak için bir planı vardı.

Bir Gece Masalı'nın merakla beklenen yeni bölümü 29 Ekim Salı akşamı atv'de!

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