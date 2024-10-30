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Mahir, nikah günü vuruldu

GİRİŞ TARİHİ:  30.10.2024, 10:26
Mahir, nikah günü vuruldu

Geçtiğimiz akşam (29 Ekim Salı) atv ekranlarında dokuzuncu bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan dokuzuncu bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Burak Deniz'in hayat verdiği Mahir karakterinin Zeybek oynaması sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı.

9. Bölüm'de neler yaşandı?

Selim, Kürşat ile anlaştı. Canfeza ile Mahir'in evliliğini önlerse Selim, Sıla'yı bırakacaktır. Eğer tam tersi olursa Sıla'yı vuracaktır. Cabir Ağa ise öfkesi ile herkesi yakıp yıkar. Vurduğu öz oğlu hastanede ölür.

Kürşat ise Canfeza'nın en mutlu anında ortaya çıkar. Hem Ezra Nene'yi hem de kızını büyük bir çıkmaza sokar. Nikah masasında Mahir'e hayır demezse öleceğini söyler. Çünkü Selim Sıla'yı vurursa Cabir Ağa da Mahir'i yaşatmayacaktır.

Raşit ise nikah günü Mahir'i muhbirin peşine gönderir. İtirafını sağlarsa Mahir aklanacak ve polisliğe geri dönecektir. Orhan'ı bulan Mahir onu itiraf zorlar. Orhan kabul edip tam Boris'in kimliğini açıklarken vurulur. Onu vuranın peşine düşen Mahir de vurulur. Canfeza ise her şeyi anlattığı nenesi ile bir çıkış yolu arayıp gelinliği ile Mahir'in nikaha gelmesini beklemektedir.

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