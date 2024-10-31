atv'nin yeni dizisi "Can Borcu" yürekleri titretecek!

atv ekranlarının yeni dizisi "Can Borcu"nun cast çalışmaları tamamlandı. Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği dizinin geçtiğimiz gün gerçekleşen okuma provasında oyuncu kadrosunun keyifli anları kameralara yansıdı.

Çok yakında sete çıkmaya hazırlanan dizinin başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan, Mine Tugay, Cüneyt Mete üstlenirken dizinin oyuncu kadrosunda Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç, Naz Öngen gibi başarılı isimler yer alıyor.

"Can Borcu" Aile, Sadakat ve Sırlar Üzerine Etkileyici Bir Hikaye!

İzleyicileri sırlarla dolu, derin bir aile hikayesi ile buluşturmaya hazırlanan "Can Borcu"nun konusu ise şöyle; bir trafik kazasının bir araya getirdiği iki ailenin, ihanetler, yasak ilişkiler, büyük sırlarla örülmüş, birbirinin içine geçen hikayeleri.

Bir yanda babalarını kaybetmiş üç gence babalık yapmaya çalışan bir adam, bir yanda babalarının ölümüyle sarsılan evlatlarını hayatta tutmaya çalışan bir kadın hikayesi...

Dramatik öyküsüyle izleyiciyi derinlere çekecek olan "Can Borcu," yakında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Aile bağları, yasak ilişkiler, içsel çatışmalar ve kuşaklar arası kopukluk gibi evrensel temaları çarpıcı bir şekilde işleyen dizide, her karakter kendi sırları ve geçmişleriyle yüzleşiyor. Hangi sırlar açığa çıkacak, hangi bağlar kopacak?

Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği dizinin senaryosunu ise Onur Uğraş kaleme alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle "Can Borcu" yakında atv'de izleyiciler ile buluşacak