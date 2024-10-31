Heyecan dolu bölümüyle yine nefes kesti

‘Kuruluş Osman’, 168. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,47 reyting, %17,71 izlenme payı ve AB kategorisinde %5,03 reyting %15,12 izlenme payı alarak iki kategoride de Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', merakla beklenen 168. Bölümüyle reyting sıralamasının bir numarasında yer alarak Çarşamba akşamının birincisi oldu. Öte yandan dizi, #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada çok konuşuldu.

Dizinin 168. bölümünde;

Osman Bey'in bütün tuzaklardan kurtulması ve Orhan Bey ile Holofira'nın düğün toyunun hazırlıkları Komutan Lucas'ı çıldırttı. Öfkeyle hareket eden Lucas'ın, Holofira'yı ait olduğu yere götüreceğini söyleyerek Kayı Obası'na gelmesi ise Osman Bey'le arasında olan gerilimi arttırdı. Osman Bey "Karesi Bey'le kurmaya uğraştığınız o köprü! Bugün orda yükselen alevleri gördün, doğru mu Komutan? Ne vakit bana bedel ödetmek geçerse aklından, o ataş gelsin gözünün önüne! Bana karşı yapacağın her hamlenin ardından, bulacağın yine odur!" diyerek Komutan Lucas'a gözdağı verdi. Kayı Obası'nda Orhan Bey ve Holofira'nın düğün telaşı hakimdi. Osman Bey evladının kutlu gününe ulaşma heyecanını yaşarken öte yandan Komutan Lucas ittifakına engel olmak için Karesi Bey'i düğüne davet etti. Gonca Hatun, bebeğinin ölümünden sorumlu tuttuğu Holofira'ya tepki gösterdi. Orhan Bey ve Holofira'nın nikahı kıyılırken Arcadeus, Söğüt'te büyük bir Rum isyanı başlattı. Lucas bir yandan Söğüt'te isyan ateşini yakmışken öte yanda ordusunu Karadin Kalesi hududuna dayadı. Bir tarafta isyanı bastırmaya çalışan Osman Bey ise Karadin haberini aldığında stratejik planıyla harekete geçti. Osman Bey'in bu cendereden nasıl çıkacağı ise seyirci tarafından merak konusu oldu.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni bölümüyle her Çarşamba atv'de!