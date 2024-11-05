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Astral Seyahat Nedir? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

GİRİŞ TARİHİ:  05.11.2024, 16:43
Astral Seyahat Nedir? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

Astral seyahat hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Astral Seyahat Nedir?

Astral seyahat terimi okültizmde ve teozofide kullanılan bir terimdir. Çeşitli telkinlerle bilincin, bedenin dışına çıkması ve 'astral boyuta' geçmesine astral seyahat denir.

Kimler Astral Seyahat Yapabilir?

Astral seyahati gerçekleştirebilmenin ilk şartı olarak vücudu serbest bırakmak ve rahat olmak olarak bilinir. Eğer bulunduğunuz ortam gürültülü ve rahatsızsa ve yeterince odaklanamıyorsanız, astral seyahatin gerçekleşmesi zorlaşıyor ve yapılmaz.

Astral Seyahat Yapmanın Tehlikeleri Nelerdir?

Kanıtlanmış bir zararı yoktur fakat kalp ve sinir hastalığı, hiper tansiyon gibi problemleri olanların astral seyahati denememeleri öneriliyor

Astral Seyahatte Geri Dönememek Mümkün Mü?

Astral seyahatte gümüş kordonun kopması ve bedene tekrar geri dönememek gibi bir durum söz konusu değildir.

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