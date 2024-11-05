Kabirde Sorulacak Sorular Nedir?

Kabirde sorulacak sorular hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Sorgu Meleği Münker ve Nekir Nedir?

Münker ve Nekir melekleri diğer melekler gibi Allahu Tealayı zikreden meleklerdendir. Münker ve Nekir meleklerinin görevleri kabir hayatının ilk anlarından itibaren kişiyi sorgulayan melekler olarak bilinmektedir.

Kabir Sorgusunda Neler Sorulacak?

Münker ve Nekir melekleri kabir aleminde ölen kişinin yanına gelerek sorguya başlamaktadırlar. Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? Kıblen neresidir? Sorularını soran melekler iman ve amel olarak hangi vasıfların taşındığını öğrenmekle görevlidirler.

Kabir Sorgusu Ne Zaman Başlayacak?

Münker ve Nekir melekleri ölen kişinin mezara koyulmasından hemen sonra sorgu için gelecekleri ayet ve hadislerde bildirilmektedir.

Kıyamet Sonrası Diriliş Nasıl Olacak?

Kıyamet gününde dört büyük melekten biri olan İsrafil Sur borusuna iki kez üfleyecektir. Sura ilk üflendiğinde o anda dünyada yaşayan tüm insanlar ölecek, ikinci kez üflendiğinde ise tüm ölülere diriltilip Allah'ın huzurunda toplanacaktır.

"Nihat Hatipoğlu Tüm Bölümler"