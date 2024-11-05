Kuruluş Osman Dizisinin Begüm Hatun'u kimdir? Buçe Buse Kahraman biyografisi

atv'nin 6 sezondur reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Begüm Hatun karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman kimdir? Kaç yaşında?Buçe Buse Kahraman evli mi? İşte son zamanların parlayan ismi Buçe Buse Kahraman hakkındaki her şey...
Buçe Buse Kahraman hayata gözlerini İzmir'de açmıştır.
1996 doğumlu Buçe Buse Kahraman 28 yaşındadır.
İlkokul yıllarından bu yana oyunculuk yapmayı kafasına koyan Buçe Buse Kahraman, 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.
Genç yıldız evlilik yapmamıştır.
Çarpışma, Yasak Elma, Yalı Çapkını, Baş Belası gibi birçok dizide rol almıştır. Buçe Buse Kahraman, şu sıralar Kuruluş osman'da Begüm Hatun karakterine hayat vermektedir.
2017 senesinde ilk kez beyazperdede izleyici karşısına çıkmıştır.