Kuruluş Osman Dizisinin Begüm Hatun'u kimdir? Buçe Buse Kahraman biyografisi

Küçük yaşlardan bu yana oyunculuk hayali kuran ve son yıllardaki başarılı performansıyla adından söz ettiren genç yıldız Buçe Buse Kahraman kimdir?

Buçe Buse Kahraman kimdir?

atv'nin 6 sezondur reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Begüm Hatun karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman kimdir? Kaç yaşında?Buçe Buse Kahraman evli mi? İşte son zamanların parlayan ismi Buçe Buse Kahraman hakkındaki her şey...

Buçe Buse Kahraman nereli?

Buçe Buse Kahraman hayata gözlerini İzmir'de açmıştır.

Buçe Buse Kahraman kaç yaşında?

1996 doğumlu Buçe Buse Kahraman 28 yaşındadır.

Buçe Buse Kahraman hangi üniversite mezunu?

İlkokul yıllarından bu yana oyunculuk yapmayı kafasına koyan Buçe Buse Kahraman, 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Buçe Buse Kahraman evli mi?

Genç yıldız evlilik yapmamıştır.

Buçe Buse Kahraman'ın oynadığı diziler nelerdir?

Çarpışma, Yasak Elma, Yalı Çapkını, Baş Belası gibi birçok dizide rol almıştır. Buçe Buse Kahraman, şu sıralar Kuruluş osman'da Begüm Hatun karakterine hayat vermektedir.

Buçe Buse Kahraman'ın oynadığı filmler nelerdir?

2017 senesinde ilk kez beyazperdede izleyici karşısına çıkmıştır.