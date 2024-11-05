Milyoner sorusunun şıklarında Yusuf Güney'in ismi geçti, sosyal medya yıkıldı

Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" de hem eğlence hem de heyecan bir aradaydı. Astral seyahatle uzaya gittiğini iddia eden Yusuf Güney'in adı Milyoner'in hangi sorusunun şıkları arasında yer aldı?

Milyonluk soru heyecanının yaşandığı "Kim Milyoner Olmak İster?" in Pazar günü yayınlanan bölümü büyük bir ilgiyle takip edildi. Hem milyonluk sorunun açıldığı hem de sosyal medyada yankı bulan "Uzayda yemek yiyen ilk insan kimdir?" sorusunun şıkları arasında Yusuf Güney'in isminin olması programa renk kattı.

20 yaşındaki genç yarışmacı Duhan Başar Ahmetoğlu, yarı final heyecanıyla karşı karşıya kaldı."Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te "En İyi 100 Türk Filmi" adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur?" sorusu ile karşılaştı.

A: Babam ve Oğlum

B: Susuz Yaz

C: Eşkıya

D: Hababam Sınıfı

B: Susuz Yaz

Yarışmada eğlenceli anlar da yaşandı. Antalya'dan yarışmaya katılan 25 yaşındaki Zehra Deniz Atilla'ya yöneltilen soru milyonları hem güldürdü hem de düşündürdü. 100 bin TL değerindeki soruda sevileb isim Oktay Kaynarca yarışmaya "Uzayda yemek yiyen ilk insan kimdir?" sorusunu sordu. Soru sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şıklar arasında ,astral seyahatle uzaya gittim, Yusuf Güney de bulunuyordu.

Uzayda yemek yiyen ilk insan kimdir?

A: Yuri Gagarin

B: Neil Armstrong

C: Aleksey Leonov

D: Yusuf Güney



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