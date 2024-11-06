Murat Cemcir Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

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Murat Cemcir Kimdir?

Murat Cemcir, 30 Kasım 1976, Tokat doğumludur. Gürcü kökenli olduğu bilinir. Birçok filmde yer alan oyuncu Selçuk Aydemir yönetmenliğindeki komedi dizileri Üsküdar'a Giderken ve Ramazan Güzeldir ile dikkat çekmiştir. Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. Oyunculuğunu oynadığı karakterlerle geliştirmektedir. Gürcüceyi iyi derecede konuşabilen oyuncu, at biniciliği ile ilgilenmektedir.

Murat Cemcir Nereli?

Başarılı oyuncu, Tokat doğumlu olsada Gürcü kökenlidir.

Murat Cemcir Kaç Yaşında?

Tokat Niksar'da doğan oyuncu 47 yaşındadır.

Murat Cemcir Hangi Üniversite Mezunu?

Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümü mezunudur.

Murat Cemcir Evli Mi?

Başarılı oyuncunun bekar olduğu biliniyor.

Murat Cemcir'ın Geçmiş Dizi ve Programları Nelerdir?

2013 yılının sonunda Düğün Dernek filminde Çetin karakteri ile büyük beğeni kazanmıştır. Murat Cemcir, 2014 yılında başlamış olan Kardeş Payı dizisinde 35 bölüm başrol olarak oynamıştır. 2018 yılında yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Ahlat Ağacı filminde "İdris Karasu" karakterini canlandırmıştır.

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