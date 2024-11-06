Osman Bey’in ezeli düşmanı Sofia geri döndü!

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 169. Bölümünde, dizinin ilk sezonunda yer alan Osman Bey’in ezeli düşmanı Sofia’nın intikam ateşiyle geri dönmesi bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 169. Bölümünde geçmişte aldığı büyük yaralar nedeniyle Osman Bey'e duyduğu nefretin her geçen gün daha da derinleşen ve güçlenen Sofia, intikam yemini ederek yıllar sonra ilk kez Komutan Lucas'ın karşısına çıktı. Artık eskisinden daha güçlü ve daha intikam dolu olan Sofia, hedefinin Osman Bey'e ait olan her şeyi yok etmek olduğunu söyledi. Komutan Lucas ise herkes gibi Sofia'yı öldü zannettiği için onu karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Sofia, "Birlikte büyük bir krallık kuracağız. Toprağını Türk kanıyla sulayacağımız büyük bir krallık! Ölümle beslenen iştahlı bir krallık! Kana susamış, aç ve acımasız! İntikam zamanı geldi! Bunun için öyle çok bekledim ki…" diyerek Komutan Lucas'a ittifak teklifinde bulundu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 169. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.