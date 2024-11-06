Wilma Elles Hayatı ve Biyografisi

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Wilma Elles Kimdir?

18 Ekim 1986 tarihinde Batı Almanya Köln eyaletinde dünyaya gelen Wilma Elles, beş çocuklu bir ailenin ikincisidir. 10 yaşından itibaren okulda tiyatro oyunlarında oynadı ve oyunculuk, gitar, müzik ile dans dersleri aldı. Aynı zamanda Köln Üniversitesi'nde çalışmalar yapmıştır.

Wilma Elles Nereli?

Almanya'da doğup büyüyen ve daha önce Alman vatandaşı olan Wilma Elles, 2016 yılında Türk vatandaşı olarak "Mücella" adını aldı.

Wilma Elles Kaç Yaşında?

1986 yılında doğan Wilma Elles, 38 yaşındadır.

Wilma Elles Hangi Üniversite Mezunu?

Üniversite eğitimini Köln Üniversitesi'nde İslam Bilimleri üzerinde tamamlayan Wilma Elles, 2008 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başladı.

Wilma Elles Evli Mi?

21 Temmuz 2015'te iş adamı Kerem Göğüş ile evlenerek ikiz bebek dünyaya getiren Wilma Elles 2019'dan boşanmıştır. Daha sonra avukat Mehmet Şah Çelik ile 2022'de dünya evine giren Wilma Elles'ın bu evlilikten de bir kız çocuğu olmuştur.

Wilma Elles'in Rol Aldığı Dizi ve Filmler Nelerdir?

Türkiye'de birçok televizyon ve sinema filminde rol alan Wilma Elles, 2015-2016 yılları arasında atv'de yayınlanan Yeter dizisinde "İdil" karakterine hayat vermiştir.

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