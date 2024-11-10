Milyoner'de 10 Kasım'a ithafen sorulan Anıtkabir sorusu dikkat çekti! Anıtkabir'deki mozolenin tam altındaki mezar odasındaki 105 pirinç vazo içerisinde, Türkiye'nin 81 ili dışında hangisinden gelen topraklar da vardır?

atv ekranlarında yayınlanan bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 300 bin TL değerindeki soru dikkat çekti. Soruları doğru yanıtlayarak onuncu soruya ulaşan Özge Öztürk, "Anıtkabir'deki mozolenin tam altındaki mezar odasındaki 105 pirinç vazo içerisinde, Türkiye'nin 81 ili dışında hangisinden gelen topraklar da vardır?" sorusuna hangi cevabı verdi?

Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta Felsefe grubu öğretmeni olan yarışmacı Özge Öztürk, gösterdiği başarılı performansı ile dikkat çekti. Sorulara tek tek doğru yanıt vererek onuncu soruya ulaşan yarışmacı 300 bin TL değerindeki soruya hangi yanıtı verdi? Milyoner'de herkesin cevabını merakla beklediği o soru...

Anıtkabir'deki mozolenin tam altındaki mezar odasındaki 105 pirinç vazo içerisinde, Türkiye'nin 81 ili dışında hangisinden gelen topraklar da vardır?

A: Güney Kore ve Azerbeycan

B: Musul ve Halep

C: Meksika ve Moğolistan

D: Pakistan ve Libya

Doğru Cevap: Güney Kore ve Azerbeycan

Yarışmadan çekilmek yerine soruya cevap vermeyi tercih eden milyoner yarışmacısı "B şıkkı" dedi. 300 bin TL değerindeki soruya yanlış cevap veren Özge Öztürk, yarışmadan 50 bin TL ile ayrıldı.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümleriyle atv'de...