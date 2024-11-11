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HABERLER Mahir ve Canfeza hikayenin başladığı yere, Denizli'ye gidiyor

Mahir ve Canfeza hikayenin başladığı yere, Denizli'ye gidiyor

GİRİŞ TARİHİ:  11.11.2024, 11:16
Mahir ve Canfeza hikayenin başladığı yere, Denizli'ye gidiyor

atv'nin Salı akşamlarına damga vuran, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı dizisi Bir Gece Masalı yayınlanan yeni tanıtımları ile büyük merak yarattı. Hikayenin başladığı yere giden Mahir ve Canfeza'nın kulübe de konuşup aldıkları karar, tüm gidişatı değiştirecek güçtedir.

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun, uzun bir aradan sonra Denizli'ye gelmenin hem kendileri hem de ekip içinde farklı bir soluk getirdiğini ve olayların çok daha kızışacağını belirttiler.

İkili bu kez Denizli'de evlenip İstanbul'daki konakta yeni bir başlangıç yapabilecek midir? Boris kimliğini öğrenen Mahir'in karşı hamlesi ne olacaktır? Yeni gelişmeler karşısında Selim, nasıl bir çılgınlık yapacaktır?

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