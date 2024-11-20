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HABERLER Canfeza terastan düştü! Mahir son anda bombadan kurtuldu!

Canfeza terastan düştü! Mahir son anda bombadan kurtuldu!

GİRİŞ TARİHİ:  20.11.2024, 10:26 GÜNCELLEME TARİHİ:  20 Kasım 2024 Çarşamba, 10:29
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Canfeza terastan düştü! Mahir son anda bombadan kurtuldu!

Geçtiğimiz akşam (19 Kasım Salı) atv ekranlarında on ikinci bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Canfeza ve Mahir'in arasındaki buzlar erimedi. Canfeza tam konağı terk etmeye karar vermişken, terastan düşerek hayatı tehlikeye girdi…

12.Bölüm'de neler yaşandı?

Canfeza, Mahir ile konağa geldi ancak Afet Hanım, onu göndermeye kararlıdır. Konakta herkesin önünde Mahir, Canfeza ile her şey yolunda numarası yaparken yalnız kaldıklarında ona eski Mahir'in olmadığını her fırsatta gösteri kendinden uzaklaştırır. Hayati tehlikeyi atlatan Selim, Mahir'in otomobiline koyduğu bombayı patlatmak için fırsat kollar. Kürşat, Selim ve Raşit komiser ile onların foyasını ortaya çıkarmak için iş birliği yapar. Göreve dönen Mahir yeni ekip arkadaşlarına alışmaya çalışır. Ferman ve eşi ise gözaltına alınır. Canfeza, Mahir'in inadını kırmayacağına inandığı için mektup yazarak konağı terk etmeye karar verir. Afet Hanım ve Gülizar, aile sırrı olan Ferman'ın evlatlık olduğunu konuşurlarken Canfeza istemeden kulak misafiri olur. İki kadın genç kızın üzerine gelip sıkıştırırken; Canfeza terastan aşağı düşer. Mahir ise tam otomobiline binip çalıştıracakken annesinden gelen telefon ile konağa koşar. Canfeza ise yerde kanlar içinde yatmaktadır.

Bir Gece Masalı 13. Bölüm Fragmanı için tıklayın!

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