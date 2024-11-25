Kardelenler'in kadrosuna bir isim daha eklendi

Zeynep Atılgan Kardelenler kadrosunda

atv'nin yeni dizilerinden "Kardelenler"e bir isim daha eklendi. Hazırlıkları hızla devam eden, yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardelenler'in kadrosuna genç ve başarılı oyuncu Zeynep Atılgan da dahil oldu.

Başarılı senarist Gül Abus Semerci ve deneyimli yönetmen Serkan Birinci'nin imzasını taşıyan projenin başrollerinde sevilen oyuncu Barış Falay'ın yer alacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Zeynep Atılgan'ın da kadroya dahil olmasıyla Kardelenler şimdiden merak uyandırmaya başladı. Aysel karakterine hayat verecek olan Atılgan, projeyi çok sevdiğini ve heyecanla beklediğini belirtti.

Kardelenler yakında atv'de!