Gündüzden akşama atv izlendi!

atv, 27 Kasım'da yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinde "Tüm Kişiler" kategorisinde ilk iki sıraya adını yazdırdı.

Esra Erol'da

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %6,59 izlenme oranı ve %26,50 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti.

Kuruluş Osman

#KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', 172. Bölümüyle Tüm Kişiler'de %6,03 izlenme oranı ve %15,30 izlenme payıyla Kuruluş Osman Tüm Kişiler'de en çok izlenen dizi olarak ikinci sıraya yerleşti.