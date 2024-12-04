Osman Bey, Bala Hatun’u kurtardı

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 173. Bölümünde, Sofia tarafından şehit edilmek üzere olan Bala’nın, Osman Bey tarafından kurtarılması bölüme damga vurdu. Yıllar sonra Osman Bey ve Sofia yüzleşmesi ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Kuruluş Osman'ın 173. Bölümünde Bala Hatun, Sofia'nın kılıç darbesiyle şehit olmak üzereyken; Osman Bey son anda yetişerek Bala Hatun'u kurtardı. Osman Bey'in hançerini atmasıyla Bala Hatun kurtulurken Gonca Hatun, Holofira, Alaeddin ve Orhan Bey'de Lucas ve Bizans askerleriyle kıyasıya mücadeleye girdiler.



"Dokuz canlı şeytan! Seni yaşadığına pişman edeceğim Sofia!"

Yıllar sonra Osman Bey'in, Sofia yüzleşmesi gerilimi artırırken Osman Bey, Sofia'ya olan öfkesini şu sözlerle haykırdı: "Dokuz canlı şeytan! Seni yaşadığına pişman edeceğim Sofia! Toprak seni geri kusmuş amma ben seni cehennemin yedi kat altına göndermesini bilirim! Ben ailemin önünde dağ gibi dururum. Önce beni geçmen gerek. Gel soysuz! Sen benim pusatımın tadını çok iyi bilirsin!"

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 173. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.