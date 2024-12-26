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HABERLER Oktay Çubuk, “Çınar” karakteri ile Can Borcu’nda

Oktay Çubuk, “Çınar” karakteri ile Can Borcu’nda

GİRİŞ TARİHİ:  26.12.2024, 10:36
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Oktay Çubuk, “Çınar” karakteri ile Can Borcu’nda

atv’nin, yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği iddialı dizisi Can Borcu'na genç oyuncu Oktay Çubuk, Çınar karakteriyle dahil oluyor. Dizinin ikinci bölümünde izleyiciyle buluşacak Çınar karakterinin hikayeye nasıl bir yön vereceği merakla bekleniyor.

Dizi, başarılı avukat Mehmet'in, annesinin ölümünden sonra kendisinden uzaklaşan kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını merkezine alıyor. Bu zorlu süreçte, yıllardır gizlenen sırlar birer birer ortaya çıkarken aile dengeleri altüst olur. Celal'in gizli ilişkisi aileyi derinden sarsarken, eşi Handan çözülmenin farkına varmadan aileyi bir arada tutmaya çalışır.

Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin yer aldığı Can Borcu, etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç ve Naz Öngen gibi birbirinden başarılı oyuncular rol alıyor.

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan Can Borcu, aile bağları, yasak ilişkiler ve kuşak çatışmalarını çarpıcı bir şekilde işliyor. Her karakter kendi sırlarıyla yüzleşirken çözülmesi gereken düğümler giderek karmaşıklaşıyor. Peki, hangi sırlar açığa çıkacak, hangi bağlar kopacak?

Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın, senaristliğini ise Onur Uğraş'ın üstlendiği Can Borcu, etkileyici hikayesi ve güçlü oyunculuklarıyla her cumartesi atv'de.

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