Can Borcu Dizisinin Mahmut Musluoğlu'su Kimdir? Bülent İnal Biyografisi

Ünlü oyuncu Bülent İnal hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için hazırladık. Bülent Kimdir? Bülent İnal Nereli? Bülent İnal Kaç Yaşında? Detaylar haberimizde...

Bülent İnal Kimdir?

1992 yılında başladığı oyunculuk kariyerini etkin bir biçimde sürdüren Bülent İnal, sosyal medyada en dikkat çeken isimlerden biridir.

Bülent İnal Nereli?

Şanlıurfa Hilvan'da doğup büyüyen Bülent İnal, baba tarafından Zaza kökenlidir. Annesinin soyu Selçuklu Türkleri'ne dayanmaktadır.

Bülent İnal Hangi Üniversite Mezunu?

Ünlü oyuncu Bülent İnal, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine başlamak isteyen Bülent İnal, aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitim almıştır.

Bülent İnal Evli Mi?

Bülent İnal, Melis Tüysüz ile evlidir ve 1 çocuğu vardır.

Bülent İnal Kaç Yaşında?

Ünlü oyuncu Bülent İnal, 19 Mayıs 1973 tarihinde doğmuştur ve 51 yaşındadır.

Bülent İnal'ın Oynadığı Diziler ve Filmler Nelerdir?

Bülent İnal, Azad, Kurşun Yarası, Ihlamurlar Altında, Karayılan, Kalpsiz Adam, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Bitmeyen Şarkı, Tatar Ramazan, Urfalıyam Ezelden, Payitaht Abdülhamid, gibi bir çok önemli yapımlarda rol almıştır. Bülent Ünal şu an atv'de yayınlanan Can Borcu dizisinde "Mahmut Musluoğlu" karakterini canlandırmaktadır.

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