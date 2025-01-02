Can Borcu Dizisinin Mahmut Musluoğlu'su Kimdir? Bülent İnal Biyografisi

1992 yılında başladığı oyunculuk kariyerini etkin bir biçimde sürdüren Bülent İnal, sosyal medyada en dikkat çeken isimlerden biridir.
Şanlıurfa Hilvan'da doğup büyüyen Bülent İnal, baba tarafından Zaza kökenlidir. Annesinin soyu Selçuklu Türkleri'ne dayanmaktadır.
Ünlü oyuncu Bülent İnal, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine başlamak isteyen Bülent İnal, aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitim almıştır.
Bülent İnal, Melis Tüysüz ile evlidir ve 1 çocuğu vardır.
Ünlü oyuncu Bülent İnal, 19 Mayıs 1973 tarihinde doğmuştur ve 51 yaşındadır.
Bülent İnal, Azad, Kurşun Yarası, Ihlamurlar Altında, Karayılan, Kalpsiz Adam, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Bitmeyen Şarkı, Tatar Ramazan, Urfalıyam Ezelden, Payitaht Abdülhamid, gibi bir çok önemli yapımlarda rol almıştır. Bülent Ünal şu an atv'de yayınlanan Can Borcu dizisinde "Mahmut Musluoğlu" karakterini canlandırmaktadır.