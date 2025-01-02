Selen Soyder Kimdir? Selen Soyder Biyografisi

Ünlü oyuncu Selen Soyder hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için hazırladık. Selen Soyder kimdir? Selen Soyder nereli? Selen Soyder kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Selen Soyder Kimdir?

Kariyerine 2006 yılında katıldığı Miss Model Of Turkey yarışmasında Türkiye'nin en iyi modeli seçilerek adım atan Selen Soyder, ünlü bir oyuncudur. 2007 yılında Kanada'ya giden Selen Soyder döndüğünde babasının isteği ile spikerlik kursuna yazıldı. Bu süre zarfında usta spikerler ile çalışan Selen Soyder, ilk oyunculuk deneyimine 2010 yılında başladı.

Selen Soyder Nereli?

Ünlü oyuncu Selen Soyder, İzmir Alsancaklı'dır.

Selen Soyder Kaç Yaşında?

Yanya göçmeni bir ailenin ilk ve tek çocuğu olan Selen Soyder, 26 Aralık 1986 tarihinde İzmir, Alsancak'ta dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Selen Soyder, 38 yaşındadır.

Selen Soyder Hangi Üniversite Mezunu?

İlkokul ve liseyi İzmir'de bitiren Selen Soyder, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunudur.

Selen Soyder Evli Mi?

22 Ağustos 2015 tarihinde reklamcı Oren Fransez ile hayatını birleştiren Selen Soyder, 2022 yılında boşanmıştır.

Selen Soyder'in Oynadığı Diziler ve Filmler Nelerdir?

2010 yılında 'Yer Gök Aşk' dizisiyle tanınan Selen Soyder, daha sonra Lale Devri, Kod Adı Reaksiyon, Hangimiz Sevmedik, Kendi Düşen Ağlamaz gibi yapımlarda rol almıştır. Şu an atv'de yayınlanan Can Borcu dizisinde oynayan Selen Soyder, "Sude" karakterine hayat vermektedir.

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