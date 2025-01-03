atv’nin yeni dizisi ‘Zembilli’den ilk bölüm öncesi ön izleme geldi

‘Adem ile Fidan’ın gönüllere dokunan konuşması…

atv'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli' ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesinden bir önizleme yayınlandı. 'Adem ile Fidan'ın birbirine olan sevdalarını gösteren önizleme gönüllere dokundu.

Proje tasarımı Cemil Yavuz'a, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan Zembilli'nin yönetmen koltuğunda ise Ufuk Hakan Eren oturuyor.

Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mürşit Ağa Bağ, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan, Melis Özçimen, Elmas Evşen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

1.Bölümde Neler Olacak?

Zembilli kasabası, Murad'ın askerden izine gelmesiyle bayram yerine döner. Murad'ın kardeşi Fidan uzun zamandır, gizli saklı, Murad'ın can dostu Adem'e sevdalıdır. Adem'den tek isteği abisine ilişkilerini söylemesidir, saklamaktan yorulmuştur. Murad kasabaya döndüğünde, sevdalı olduğu Esma'ya görücü geldiğini öğrenir. Gitmeden önce söz kesmek ister ama Esma'nın babasının bir şartı vardır, Torosların namlı pehlivanı Balaban'ı yenerse, kızını verecektir.

Kasabanın en havalı kızı Gülnur'a âşık olan, Murad ve Adem'in can kardeşi Fırıncı Kadir, aldığı bir mektupla Gülnur'u kaçırma planları kurmaya başlar. Harama el uzatmayan, naif kalbi ve kaygılarıyla Müezzin Vahit'i de bu plana dahil eder.

Veteriner Tarık ise askerden dönmüş, kendisine bir yol çizmeye çalışırken, define bulma peşindedir. Bir elin beş parmağı gibi birbirinden ayrılmayan ama birbirine benzemeyen beş can dostunun planları hiç de istedikleri gibi ilerlemeyecektir.