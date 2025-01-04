Tüm kategorilerin tek birincisi Esra Erol!

Gönüllere taht kuran program Esra Erol’da Kantar Medya’dan alınan verilere göre 3 Ocak Cuma günü tüm kategorilerde en çok izlenen program oldu.

Esra Erol'da

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün

Tüm Kişiler kategorisinde %6,75 izlenme oranı ve %27,67 izlenme payı,

AB kategorisinde %5,06 izlenme oranı ve %25,65 izlenme payı,

20+ABC1 kategorisinde de %6,46 izlenme oranı ve %28,14 izlenme payı alarak tüm kategorilerde ilk sıraya yerleşti.

Esra Erol'un dünkü yayınında;

Mehmet Bey ve Kayıp Eşi

Eşi Şermin Hanımın zorla kaçırıldığını söyleyen Mehmet Bey eşine ulaşabilmek için yayına katılmıştı. Şermin Karcı ise stüdyoya gelerek Mehmet Bey'in kendisine psikolojik baskı yaptığını söyledi. Şermin Hanım çocuklarının gözü önünde şiddete maruz kaldığını ve eve dönmeyeceğini söyledi. Eşinin kendisi için karım çok zayıf, çirkin diyerek psikolojisini bozduğunu, fiziksel anlamda aynaya baktığında kendini beğenmediğini, eşinin davranışları yüzünden özgüvenini kaybettiğini söyledi

Kayıp Fatih Aydın

7 Temmuz 2024'ten beri haber alınamayan 21 yaşındaki Fatih Aydın için kayıp çağrısı yeniden yapıldı, annesi Rabia Hanım oğlunu aramak için yine stüdyoya geldi. Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kayıplara karışan 21 yaşındaki gencin akıbeti konuşuldu. Şahin Canbekli ve Fatih'in arkadaşı Berat stüdyoya gelerek yayına katıldı. Rabia Hanım'ın Fatih'in yemeklerine uyku hapı attığını iddia etti. Bu iddialara çok sinirlenen Rabia Hanım stüdyoyu terk etti.