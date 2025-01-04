Zembilli’nin gönüllere taht kuracak hikayesi başladı

‘Zembilli’ ekibi ilk bölümü birlikte izledi!

atv'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli' ilk bölümüyle dün akşam ekran yolculuğuna başladı. İlk yayın heyecanı yaşayan Zembilli ekibi bölümü birlikte izledi. Zembilli kasabasının sıcacık hikayesini izleyiciler ile buluşturan ekip bölümün ardından objektiflere birlikte poz verdi.

Proje tasarımı Cemil Yavuz'a, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan Zembilli'nin yönetmen koltuğunda ise Ufuk Hakan Eren oturuyor. Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mürşit Ağa Bağ, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan, Melis Özçimen, Elmas Evşen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.





1.Bölümde Neler Yaşandı?

Askerde olan Murad'ın izne gelmesi Zembilli kasabasında büyük bir sevinçle karşılandı. Ailesi ve arkadaşları Murad'la hasret gidermek için birbirleriye yarış haline girdiler. Murad'ın gelişini duyan Esma hemen onun yanına koştu. İki sevgili uzun zaman sonra birbirlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşasa da Esma'nın Murad'tan gizlediği görücü meselesi onu sürekli huzursuz etti. Ancak Murad, İlyas'ın Esma'ya görücü gideceğini öğrenince İlyas ve Murad arasında gerilim arttı. Adem, kardeşim dediği can dostu Murad için İlyas'ı uyarsa da İlyas kararından vazgeçmedi.

Murad'ın kardeşi Fidan ve Adem herkesten gizli birbirlerine sevdalıdır. Fidan'ın tek isteği Adem'den abisine ilişkilerini söylemesidir. Adem, Fidan'a söz verse de bunu Murad'a söylemek onun için o kadar da kolay değildi.İlyas'ın önünü kesmek için Murad, gitmeden önce söz kesmek istedi. İkilinin nişan günü geldiğinde herkes bir araya geldi. Bütün kasaba eğlenirken bir anda Nuran'dan gelen mektup nişanın ortasına bomba gibi düştü. Refik, kızı Nuran'ın Fırıncı Kadir'le kaçtığını okuyunca öfkeden deliye döndü. Diğer tarafta Kadir ise Nuran'ın kız kardeşi Gülnur'u kaçırdığını sanıp sevdiği kıza kavuşacağını düşündü.





Aldatıldığını düşünen Gülnur ortalığı ayağa kaldırırken, Refik ise duruma el koymak için yola çıktı. Kadir, karşısında Gülnur'u değil de Nuran'ı görünce büyük bir şok yaşadı. Nuran ise babası Refik'in onu evlendirmek istemesinden dolayı panik olunca herkesten gizli gönlünü kaptırdığı Kadir'e kaçmakta buldu çareyi. Ama Nuran'ın hamlesi işleri iyice karıştırdı. Refik, Nuran ve Kadir'in evlenmesi şartını koştu. Zembilliler neler olup bittiğini anlamaya çalışırken gözü dönen İlyas ise elinde silahıyla Murad ve Esma'nın karşısına dikildi.

'Zembilli' yeni bölümleriyle her cuma atv'de.