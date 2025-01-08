canli-yayin
CANLI YAYIN
Sen Anlat Karadeniz
9
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Zembilli - 2. Fragman
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Salı gününün galibi 'atv' oldu!

Salı gününün galibi 'atv' oldu!

GİRİŞ TARİHİ:  08.01.2025, 11:23 GÜNCELLEME TARİHİ:  08 Ocak 2025 Çarşamba, 11:30
ABONE OL
Salı gününün galibi 'atv' oldu!

atv, 7 Ocak Salı günü yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin Tüm Kişiler kategorisinde ilk iki sıraya adını yazdırdı.

Esra Erol'da

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %6,22 izlenme oranı ve %27,13 izlenme payı alarak ilk sıraya yerleşti.

Net Global Sivasspor – Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 1. hafta müsabakalarından Net Global Sivasspor – Beşiktaş karşılaşması, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %5,30 izlenme oranı ve %14,20 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN