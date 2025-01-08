Salı gününün galibi 'atv' oldu!

atv, 7 Ocak Salı günü yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin Tüm Kişiler kategorisinde ilk iki sıraya adını yazdırdı.

Esra Erol'da

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %6,22 izlenme oranı ve %27,13 izlenme payı alarak ilk sıraya yerleşti.

Net Global Sivasspor – Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 1. hafta müsabakalarından Net Global Sivasspor – Beşiktaş karşılaşması, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %5,30 izlenme oranı ve %14,20 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti.