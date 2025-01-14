Bir Gece Masalı'nın başrol oyuncuları yeni bölümde yaşanılacakları anlattı!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı atv'nin büyük beğeni ile takip edilen dizisi Bir Gece Masalı'nın sevilen oyuncuları, yeni bölümde yaşanacakları ve Mahir'in babasının katilini kurtarmasına dair yorumlarını paylaştı.

Burak Deniz: "Hayat bizi çok farklı kararlar almaya itebilir"

Sevilen dizide Mahir karakterini canlandıran Burak Deniz yeni bölümde yaşanılacaklar hakkında şöyle yorum yaptı; "Ben aynı durumu yaşasaydım eğer o an ki ortam ve koşullara göre hareket ederdim. Çünkü bu kadar kritik olaylar, dönüm noktalarının önceden belirlenecek hareket ve kalınacak kararla yönetilemez. Önceden yapılan planlar ve düşünceler işlemeyebilir. Hayat bizi çok daha farklı kararlar almaya itebilir ben buna daha çok inanıyorum aslında. Böyle bir şey başıma gelmiş olsa o ana, o atmosfere ve o kişiye bağlı düşünür, karar verirdim."

Gürkan Uygun: "Zor olanı seçer ben de onun gibi yapardım"

Kürşat karakterine hayat veren Gürkan Uygun, "Mahir'in yerinde olsam bende Kürşat'ı kurtarırdım çünkü Mahir emniyet mensubu adalet duygusu gelişmiş vicdanlı biri. Göz göre göre can alacak yoksa ölüme terk edecek bir karakter değil. Zor olanı seçer ben de onun gibi yapardım." şeklinde konuştu.

Su Burcu Yazgı Coşkun: "Mahir ile Canfeza sınavlarını fedakarlıklarla aşacaklar"

Canfeza'yı oynayan Su Burcu Yazgı Coşkun ise yeni bölümde Mahir ve Canfeza arasında yaşanacaklara dair ise şunları söyledi; "Süreyya ve Kürşat, Mahir ve Canfezanın arasındaki engellerden bazıları olacak diyebilirim. Geçmiş bazı çatışmalar yaratıyor. Ama birbirlerine çok aşıklar ve sınavlarını fedakarlıklarla aşacaklar."

Bir Gece Masalı yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de!