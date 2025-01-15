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HABERLER Asaf Bey köşkünde işler karıştı

Asaf Bey köşkünde işler karıştı

GİRİŞ TARİHİ:  15.01.2025, 10:58
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Asaf Bey köşkünde işler karıştı

Geçtiğimiz akşam (14 Ocak Salı) atv ekranlarında on sekizinci bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Canfeza ve Mahir evde romantik bir gece geçirmek isterken gece olaylı biter.

18. Bölüm'de neler yaşandı?

Mahir mektubu yazanın kim olduğunu öğrendi!

Kürşat hastanede tedavi altına alınır. Süreyya da mektup sonrası yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle kontrol hastaneye yatırılır. Her şeyden habersiz olan Canfeza, Süreyya annesini görmek ister ama Mahir bahanelerle onu uzak tutar. Ceylan, Selim ile gizlice görüşmeye devam eder. Canfeza ve Mahir evde yalnız romantik bir gece geçirmek isterken gece olaylı biter. Selim, Ceylan ile konuşmak için köşke gelir. Ferman sevgilisi ile felekten gece yaşamak isterken yine karısına yakalanır. Canfeza, Afet Hanım ile yüzleşirken felakete neden olan mektubu Afet Hanım'ın yazdığını Mahir de duyar ve nenesine bunun doğru olup olmadığını sorar. Asaf Bey'in köşkünde işler iyice karışır. Dedesine karşı gelen Ceylan ise Selim ile gider.

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