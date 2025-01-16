Herkes bu sahneyi konuşuyor

Bala Hatun, Begüm Hatundan böyle hesap sordu!

Kuruluş Osman'ın merakla beklenen ve heyecanla izlenen 177'inci bölümüne Bala Hatun'un, Begüm Hatunla yüzleşmesi ve o'nu obadan kovması damga vurdu.

Kayı obasında sular durulmuyor. Ulugan'ın, Osman Bey'in topraklarında yaydığı zehrin etkisi büyürken diğer yandan Orhan Bey Uluğan'ın elinde esirdir. Dört bir yanda kara haberler yayılırken Bala Hatun ve Begüm Hatun'da birbirine düştü. Gonca Otağ da Gonca Hatun'un; Begüm Hatun'un, Osman Bey'e sevdalı olduğu ve bu sebeple hatunlar arasında fitne yaydığını söylemesi üzerine Bala Hatun öfkelenir ve o'nun üzerine yürür. Begüm Hatun'un "Ben bir hata etmedim! Ben, senden çok evvel sevdalandım Osman Bey'e…"sözleri üzerine Bala Hatun öfkeyle Begüm Hatun'a tokat atar. Begüm Hatun, tokadın ardından sendeleyerek, şok içinde geriye çekilirken Bala Hatun "Sevda ha… sevda! Sen sevdayı ne bilirsin. Osman Bey benim sevdamdır, ama seninki kara bir leke! Bu obada böyle bir lekeye yer yok. Sevdayı! O zehirli dilinle lekeleme. Seninki sevda değil, hırs. Öyle bir hırs ki, tüm obayı yaktı bu ataş" diyerek Begüm Hatun'u obadan kovdu.

Begüm Hatun, Bala Hatun'a boyun eğmeyeceğini ve o'nu obaya Osman Bey'in davet ettiğini ancak o yollarsa gideceğini söylemesi üzerine Bala Hatun öfkeyle "Ben son sözümü söyledim Begüm! Bundan sonra… Pusatım konuşur! İmdi yıkıl karşımdan…"diyerek o'nu tehdit ederek otağından ve obadan kovdu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 177'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.