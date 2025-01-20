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HABERLER Burak Yörük kimdir? Burak Yörük biyografisi

Burak Yörük kimdir? Burak Yörük biyografisi

GİRİŞ TARİHİ:  20.01.2025, 14:45 GÜNCELLEME TARİHİ:  20 Ocak 2025 Pazartesi, 14:48
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Burak Yörük kimdir? Burak Yörük biyografisi

İddialı tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sustalı Ceylan'da Ferhat Kanturalı karakterine hayat veren Burak Yörük hakkında merak edilenleri araştırdık.

Burak Yörük kimdir?

Son zamanların yükselen yıldızlarından Burak Yörük dizi ve sinema oyuncusudur. Rol aldığı başarılı projelerle adından söz ettirmeyi başarmıştır. Burak Yörük birçok ses getiren yapımda yer almıştır.

Burak Yörük nereli?

İstanbul doğumlu oyuncu, ailesiyle birlikte megakentte büyümüştür.

Burak Yörük kaç yaşında?

1995 doğumlu Burak Yörük 30 yaşındadır.

Burak Yörük hangi üniversite mezunu?

Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gören Yörük, oyunculuk kariyerine erken yaşlarda merhaba demiştir.

Burak Yörük evli mi?

Özel hayatında aradığı mutluluğu bulan ve uzun süredir sevgilisi olduğu bilinen Burak Yörük henüz bekardır.

Burak Yörük'ün oynadığı diziler nelerdir?

Uzun yıllardır ekranlarda olan Burak Yörük şu sıralar atv'nin merakla beklenen dizisi Sustalı Ceylan'da Ferhat karakterine hayat vermeye hazırlanıyor. Dizi yayınlaıdğı tanıtımlarla büyük ilgi görmüştür.

Burak Yörük'ün oynadığı filmler nelerdir?

Dizilerin yanı sıra filmlerde de rol alan başarılı oyuncu beyaz perdeyle 2022 yılında tanışmıştır.

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