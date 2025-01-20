Burak Yörük kimdir? Burak Yörük biyografisi

Son zamanların yükselen yıldızlarından Burak Yörük dizi ve sinema oyuncusudur. Rol aldığı başarılı projelerle adından söz ettirmeyi başarmıştır. Burak Yörük birçok ses getiren yapımda yer almıştır.
İstanbul doğumlu oyuncu, ailesiyle birlikte megakentte büyümüştür.
1995 doğumlu Burak Yörük 30 yaşındadır.
Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gören Yörük, oyunculuk kariyerine erken yaşlarda merhaba demiştir.
Özel hayatında aradığı mutluluğu bulan ve uzun süredir sevgilisi olduğu bilinen Burak Yörük henüz bekardır.
Uzun yıllardır ekranlarda olan Burak Yörük şu sıralar atv'nin merakla beklenen dizisi Sustalı Ceylan'da Ferhat karakterine hayat vermeye hazırlanıyor. Dizi yayınlaıdğı tanıtımlarla büyük ilgi görmüştür.
Dizilerin yanı sıra filmlerde de rol alan başarılı oyuncu beyaz perdeyle 2022 yılında tanışmıştır.