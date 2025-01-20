Seda Türkmen kimdir? Seda Türkmen biyografisi

Seda Türkmen, Türk dizi ve film oyuncusudur. Seda Türkmen çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan atv'nin iddialı dizisi Sustalı Ceylan'da rol alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkat çeken Sustalı Ceylan yakında atv'de...
Başarılı oyuncu hayata gözlerini İzmir'de açmıştır. Çocukluk ve ergenlik zamanlarını İzmir'de geçirmiştir.
Seda Türkmen 39 yaşındadır.
9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.
Seda Türkmen bekardır.
Birçok başarılı projede yer alan Seda Türkmen şu sıralar atv'nin ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizisi Sustalı Ceylan'da canlandırdığı Dilara Sergin karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Türkmen beyaz perdede birçok projede yer almıştır.