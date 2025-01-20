Seda Türkmen kimdir? Seda Türkmen biyografisi

Sustalı Ceylan'ın Dilara'sı sevilen oyuncu Seda Türkmen kimdir? Seda Türkmen kiminle evli? Kaç yaşında? İşte merak edilen soruların cevapları...

Seda Türkmen kimdir?

Seda Türkmen, Türk dizi ve film oyuncusudur. Seda Türkmen çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan atv'nin iddialı dizisi Sustalı Ceylan'da rol alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkat çeken Sustalı Ceylan yakında atv'de...

Seda Türkmen nereli?

Başarılı oyuncu hayata gözlerini İzmir'de açmıştır. Çocukluk ve ergenlik zamanlarını İzmir'de geçirmiştir.

Seda Türkmen kaç yaşında?

Seda Türkmen 39 yaşındadır.

Seda Türkmen hangi üniversite mezunu?

9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Seda Türkmen evli mi?

Seda Türkmen bekardır.

Seda Türkmen'in oynadığı diziler nelerdir?

Birçok başarılı projede yer alan Seda Türkmen şu sıralar atv'nin ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizisi Sustalı Ceylan'da canlandırdığı Dilara Sergin karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Seda Türkmen'in oynadığı filmler nelerdir?

Türkmen beyaz perdede birçok projede yer almıştır.