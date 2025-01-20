Sümeyye Aydoğan kimdir? Sümeyye Aydoğan biyografisi

Sustalı Ceylan'ın Ceylan'ı Sümeyye Aydoğan kimdir? Sümeyye Aydoğan kimdir? Hangi dizilerde rol aldı? Güzel oyuncu evli mi? Ekranların genç yıldızı hakkında merak edilenleri araştırdık.

Sümeyye Aydoğan kimdir?

atv ekranlarında yayınlanacak Sustalı Ceylan dizisinin başrol oyuncusu Sümeyye Aydoğan hakkında merak edilen her şeyi sizler için araştırdık. Genç yıldız nereli, kaç yaşında evli mi? Başarı basamaklarını hızla tırmanan güzel oyuncuyu daha yakından tanıyalım.

Sümeyye Aydoğan nereli?

Aslen Arnavut kökenli olan oyuncu İstanbul doğumludur. Çocukluk ve ergenlik yıllarını ailesiyle birlikte Edirne'de geçirmiştir.

Sümeyye Aydoğan kaç yaşında?

2 Nisan 1999 doğumlu Sümeyye Aydoğan 26 yaşındadır.

Sümeyye Aydoğan hangi üniversite mezunu?

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim almaktadır.

Sümeyye Aydoğan evli mi?

Yetenekli oyuncu bekardır.

Sümeyye Aydoğan'ın oynadığı diziler nelerdir?

İlk olarak 2021 yılında televizyon izleyicisinin karşısına çıkan Sümeyye Aydoğan, şu sıralar Sustalı Ceylan dizisinde başrol oynamaya hazırlanıyor. Tanıtımları büyük ilgi gören dizi, çocuk yaşta anne olan genç bir kadının hayat mücadelesini konu alıyor.

Sümeyye Aydoğan'ın oynadığı filmler nelerdir?

Ekranların sevilen ismi Sümeyye Aydoğan ilk olarak 2020'de beyaz perdeyle tanışmıştır.