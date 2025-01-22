Celil Nalçakan Kimdir? Celil Nalçakan Biyografisi

10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve elektrik teknisyeni bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesinde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. TÜRVAK'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı
Celil Nalçakan, Sivaslı olduğu biliniyor.
Birçok dizide oynayan oyuncu 46 yaşındadır.
Balıkesir Üniversitesinde turizm otel işletmeciliği okudu.
Sevilen oyuncunun bekar olduğu biliniyor.
2006 yılında atv'de yayımlamaya başlayan Sıla dizisi ile televizyondaki oyunculuk kariyerine başladı. Sonrasında 2014 yılında gene atv'de yayınlanan Benim İçin Üzülme'de rol aldı. En son 2021-2024'de atv'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Akif Atakul karakterine hayat verdi.
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