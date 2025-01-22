Celil Nalçakan Kimdir? Celil Nalçakan Biyografisi

Celil Nalçakan hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Celil Nalçakan Kimdir?

10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve elektrik teknisyeni bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesinde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. TÜRVAK'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı

Celil Nalçakan Nereli?

Celil Nalçakan, Sivaslı olduğu biliniyor.

Celil Nalçakan Kaç Yaşında?

Birçok dizide oynayan oyuncu 46 yaşındadır.

Celil Nalçakan Hangi Üniversite Mezunu?

Balıkesir Üniversitesinde turizm otel işletmeciliği okudu.

Celil Nalçakan Evli Mi?

Sevilen oyuncunun bekar olduğu biliniyor.

Celil Nalçakan'ın Oynadığı Diziler Nelerdir?

2006 yılında atv'de yayımlamaya başlayan Sıla dizisi ile televizyondaki oyunculuk kariyerine başladı. Sonrasında 2014 yılında gene atv'de yayınlanan Benim İçin Üzülme'de rol aldı. En son 2021-2024'de atv'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Akif Atakul karakterine hayat verdi.

Celil Nalçakan'ın Oynadığı Filmler Nelerdir?

2012 Çanakkale 1915, 2017 Poyraz Karayel: Küresel Sermaye, 2020 Ben Bir Denizim, Karakomik Filmler 2: Emanet, 2021 Kimya, 2023 Prestij Meselesi, 2024 Ahmet'in Türküsü, Leydi Di

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