Cezmi Baskın Kimdir? Cezmi Baskın Biyografisi

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Cezmi Baskın Kimdir?

Cezmi Baskın 11 Mart 1949 İstanbul doğumlu oyuncu ve yönetmendir. Cezmi Baskın, tiyatroya Bakırköy Halkevi'nde amatör olarak başladı. Daha sonra aynı tiyatroda stajyer oyuncu olarak çalıştı. Bir süre Grup Oyuncuları'nda çalışan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları'nda da çalıştı. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda zorunlu şehir değiştirmeler ve askerlik süresi hariç uzun yıllar hizmet verdi.

Cezmi Baskın Nereli?

Usta oyuncunun İstanbullu olduğu biliniyor.

Cezmi Baskın Kaç Yaşında?

1949 doğumlu olan oyuncu 75 yaşındadır.

Cezmi Baskın Hangi Üniversite Mezunu?

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde tahsilini tamamlayan Cezmi Baskın, Ayla Algan ve Beklan Algan'ın eğitmenliğini üstlendiği LCC Language and Culture Center'da tiyatro eğitimi aldı.

Cezmi Baskın Evli Mi?

2005 senesinden beridir Çisel Baskın ile evlidir.

Cezmi Baskın'ın Oynadığı Diziler Nelerdir?

Birçok dizide oynayan usta oyuncu en son Bir Gece Masalı (Cabir Haroğlu) karakterine hayat verdi.

Cezmi Baskın'ın Oynadığı Filmler Nelerdir?

Usta oyuncu 57 filmde rol almıştır.

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