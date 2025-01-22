Kardelenler Dizisi Nerede Çekiliyor? Oyuncuları Kim?

Kardelenler hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Kardelenler Dizisinin Konusu Nedir?

atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yapımını ise NGM'in yeni dizi "Kardelenler" güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor.

İzleyiciler, karakterlerin duygu dolu yolculuğuna şimdiden ortak olmaya başladı. Aşk, aile bağları ve dram gibi temaları etkileyici bir şekilde işleyerek geniş bir izleyici kitlesine hitap edecek dizi bir kaza ile hayatları tamamen değişen bir ailenin yeniden bir araya gelme ve yaralarını sarma mücadelesini anlatacak. Talihsiz olay sonrası yetimhaneye verilen kardeşler yıllar sonra aile yemeğinde gerçekleşen yüzleşme sonrası hiç alışık olmadıkları zengin ve gösterişli bir hayat ve okulda bulurlar kendilerini. Ancak bu yeni ortama alışmak kırılan parçaları toplamak ve yeniden aile olmayı öğrenmek hiç de kolay olmayacaktır.

Kardelenler Dizisi Ne Zaman Başladı?

Kardelenler dizisi çok yakında atv'de başlayacak!

Kardelenler Dizisi Nerede Çekiliyor?

Dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor.

Kardelenler Oyuncuları Kim?

Dizide, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Ayda Aksel, Uğur Uzunel, Haktan Zavlak, Nur Yazar, Edip Tepeli, Ece Yaşar, Zeynep Atılgan, Can Aslantuğ, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Ayruk, Buse Alpacar, Bayram Bazarov, Elif Lal Ulutin, Daniel Balaban, Çağıl Aydıner ve Oğulcan Çifçioğlu gibi ünlü isimler yer alıyor.

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