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HABERLER kardelenler’in yayın tarihi belli oldu!

kardelenler’in yayın tarihi belli oldu!

GİRİŞ TARİHİ:  23.01.2025, 11:45 GÜNCELLEME TARİHİ:  23 Ocak 2025 Perşembe, 11:46
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kardelenler’in yayın tarihi belli oldu!

atv ekranının yeni dizisi Kardelenler 2 Şubat Pazar akşamı başlıyor

Kardeşlerim ve Bir Gece Masalı gibi birçok başarılı dizinin yapımcılığını üstelenen NGM'den atv ekranları için yeni bir dizi daha!

Fedakarlık, Sabır ve Hesaplaşma…

Usta oyuncu kadrosunu bir araya getiren, tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine toplayan Kardelenler 2 Şubat Pazar akşamı izleyiciyle buluşuyor. Diziye dair yayınlanan yeni tanıtımıyla, senaryonun güçlü atmosferini ve karakterlerin yoğun duygusal yolculuklarını etkileyici bir şekilde yansıtırken, izleyicinin merakını daha da arttırıyor.

Bir Aileyi Birleştiren Kazanın Hikayesi
'O Gece'den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu ise Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardelenler, büyük bir kazanın ardından bambaşka hayatlara savrulan Korkmaz ailesinin yıllar sonra bir araya gelişini ve yaşadıkları hesaplaşmaları konu alıyor. Aile üyeleri, gizli kalmış sırları açığa çıkararak gerçeklerle yüzleşirken, bu yüzleşme özellikle yetimhaneye verilen torunların hayatını tamamen değiştirecektir.

Gerçekçi bir hayat mücadelesi ve aile bağlarının gücü temalarıyla Kardelenler, izleyiciyi duygusal ve zorlu bir yolculuğa çıkaracak.

Başarılı Kadro

Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan ve Mehmet Fatih Obuz gibi isimleri bir araya getiren kadrosu ile Kardelenler, hem deneyimli oyuncular hem de genç yeteneklerle zenginleşiyor.

Kardelenler 2 Şubat Pazar akşamı atv'de!

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