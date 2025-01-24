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HABERLER atv ekranlarının yeni dizisi "Başka Bir Gün"ün yayın tarihi belli oldu

atv ekranlarının yeni dizisi "Başka Bir Gün"ün yayın tarihi belli oldu

GİRİŞ TARİHİ:  24.01.2025, 10:34 GÜNCELLEME TARİHİ:  24 Ocak 2025 Cuma, 10:38
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atv ekranlarının yeni dizisi "Başka Bir Gün"ün yayın tarihi belli oldu

30 Ocak'ta atv'de başlayacak diziden yeni bir tanıtım yayınlandı.

Geçtiğimiz günlerde ilk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çeken yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan yeni dizisi 'Başka Bir Gün'ün yayın tarihi belli oldu. 30 Ocak Perşembe akşamı atv'de ilk bölümüyle ekranlara gelecek diziden yeni bir tanıtım yayınlandı.

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan diziden ikinci tanıtım paylaşıldı. Yayınlanan tanıtımda Serdar'ın ansızın ortadan kaybolmasının şokunu yaşayan Nehir ile Serdar'ın ailesinin gergin anları dikkat çekerken ikilinin kızları olan Deniz'in şahit olduğu telefon konuşması ise hikayenin içeriğine dair merakı artırıyor.

Sürükleyici ve merak uyandıran hikayesiyle 'Başka Bir Gün', Perşembe akşamı atv'de başlıyor.

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