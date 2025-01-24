Serhat Kılıç "Raci" karakterini anlattı

“Öncelikle gerçek bir hikaye ve gerçek bir atmosfer bekliyor izleyiciyi. Hayat ne trajedidir tam olarak, ne de sadece komedi. Aslında birbirinin iç içe geçmiş halidir hayat. Yani bazen komik olduğu için acıklıdır, bazen acıklı olduğu için komiktir. Trajikomik de buradan çıkar. Tıpkı Kardelenler’de olduğu gibi. Bu da projenin en öne çıkan unsuru.”

Yakında atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan, yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardelenler'in sevilen başrol oyuncularından Serhat Kılıç, yeni dizisi ve Raci karakterinin bilinmeyenlerini anlattı.

Başarılı oyuncu proje ve izleyicileri bekleyen dünyayı şu şekilde tarif ettiı; "Öncelikle gerçek bir hikaye ve gerçek bir atmosfer bekliyor izleyiciyi. Bu klişe gibi oldu ama son yıllarda o kadar zor ki böyle senaryolar bulmak. Genel olarak senaryolar çok şaşırtıcı, inanılmaz sürprizlerle dolu. Birkaç bölümde dünya altüst oluyor, ortalık yanıyor, yıkılıyor falan. İzleyiciyi şaşırtmak adına hikaye, karakterler, yani genel alamda senaryo gerçeklikten kopuyor. O yüzden de bizim gibi oyuncular için senaryonun gerçek olması çok kıymetli. Çünkü hayat da öyledir ya, ne trajedidir tam olarak, ne de sadece komedidir. Aslında birbirinin iç içe geçmiş halidir hayat. Yani bazen komik olduğu için acıklıdır, bazen acıklı olduğu için komiktir. Trajikomik de buradan çıkar. Kardelenler beni de bence bu bahsettiğim nedenlerden yakaladı. Kardelenler bunu çok iyi gözeten ve anlatan bir hikaye. Gül Abus'un ellerine sağlık."

Başarılı oyuncu karakterinin bilinmeyenleri ve onunla kurduğu bağ hakkında ise şunları söyledi;

"Raci müthiş bir karakter. Sevgisiz büyüyen çocuklar, kalabalık bir ailede sevilerek büyüdüğüm için hemen dikkatimi çekiyor, beni cezbediyor bu tarz karakterler, Raci de böyle oldu. Onunla hiç ortak noktamız neredeyse yok. En benzeyen ortak yönümüz hayata dair içimizdeki ironi olabilir. Raci hiçbir işte dikiş tutturamadığı ona göre hayatta başarmak demek, aile olabilmek. Çünkü bildiği tek şey bu. Fakat bunu da Arif'ten yola çıkarak, Arif'i gözlemleyerek, Arif'i taklit ederek başarmaya çalışıyor Ancak Arif de doğru bir rol model olmadığı için onu da tam beceremiyor Raci. Her seferinde yüzüne gözüne bulaştırıyor ama çok iyi niyetli. Asla söylenilen kadar sahtekar değil".

Kılıç, setteki ortamı ve hazırlık sürecini de bu şekilde özetledi; "Böyle ustalıkla yazılmış gerçek bir hikayenin kastını da ona göre yapmak gerekiyor; NGM'yi tebrik etmek lazım. Hikaye gerçek, karakterler de birbirinden gerçek ve tutarlı olduğu zaman o karakteri oynayacak oyuncuları da ustalıkla bir araya getirmek gerekiyor. Tıpkı Ayda Aksel, Barış Falay, Edip Tepeli gibi. Hem tecrübeli hem de karakter oyuncuları. Hakan Salınmış, Şanışer, Uğur Uzunel, tek tek isimleri saymayayım. Hepsi kendi çapında çok çok başarılı oyuncular gerçekten. Ve yalan yok, çok acayip bir rüzgar esiyor sette."

Ekranda buluşmak için sabırsızlanan izleyicilere ise son söz olarak şu mesajı iletti;

"Normalde ben pek böyle şeyler söylemem ama bunun tüyosunu verebilirim. Çok gerçek, çok güzel böyle baharatından sosuna böyle acayip bir sofra kuruyoruz. Ye ye doymayacaklar. Eee, afiyet olsun".

Kardelenler ilk bölümüyle 2 Şubat Pazar atv'de!