canli-yayin
CANLI YAYIN
Bir Gece Masalı
10
BİLDİRİMLER
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • atv’de Hafta Sonu
    atv'de Hafta Sonu YENİ BÖLÜM
  • Zembilli
    Zembilli YENİ BÖLÜM
  • Can Borcu - 3. Fragman
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu - 2. Fragman
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER ‘Başka Bir Gün’ dizisinin afişi yayınlandı!

‘Başka Bir Gün’ dizisinin afişi yayınlandı!

GİRİŞ TARİHİ:  25.01.2025, 11:29 GÜNCELLEME TARİHİ:  25 Ocak 2025 Cumartesi, 11:41
ABONE OL
‘Başka Bir Gün’ dizisinin afişi yayınlandı!

Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi birçok önemli ismi kadrosunda bir araya getiren, Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği atv’nin yeni dizisi ‘Başka Bir Gün’ün ilk bölüm yayınına sayılı günler kala dizinin afişi paylaşıldı.

İlk buluşma 30 Ocak Perşembe, saat 20.00'de!

30 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak dizi için geri sayım devam ediyor. Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in (Ezgi Mola), kocası Serdar (Salih Bademci) ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan diziden dikkat çekici bir afiş yayınlandı.

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.

Sürükleyici ve merak uyandıran hikayesiyle 'Başka Bir Gün', 30 Ocak Perşembe akşamı atv'de!

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN