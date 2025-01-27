Kardelenler'den dikkat çeken başarı... Tanıtımı YouTube'da 1 milyon izlenmeye ulaştı

atv ekranlarında 2 Şubat Pazar akşamı izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını ise NGM’nin yeni dizisi "Kardelenler", son tanıtımıyla 1 Milyon izlenmeye ulaştı. Kısa sürede ulaşılan bu izlenme rakamları dizinin hikaye anlatımındaki gücünü ve izleyicileriyle kurduğu derin bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran tanıtımların ardından, Kardelenler'in son tanıtımı, dizinin zengin hikayesinin derinliklerine dair ipuçları veriyor. İzleyiciler, karakterlerin duygu dolu yolculuklarına şimdiden dahil olmaya başladı. Aşk, aile bağları ve dram gibi temaları etkileyici bir şekilde harmanlayan dizi, izleyiciyi geniş bir yelpazede etkilemeyi hedefliyor. Hikaye, bir kaza sonrası hayatları tamamen değişen bir ailenin yeniden bir araya gelme ve yaralarını sarma mücadelesini konu alıyor. Talihsiz olaylar sonucunda yetimhaneye verilen kardeşler, yıllar sonra bir aile yemeğinde gerçekleşen yüzleşme sonrası, kendilerini hiç alışık olmadıkları zengin ve gösterişli bir yaşam ve okullarda bulurlar. Ancak, bu yeni hayata uyum sağlamak, geçmişin kırıklarını onarmak ve yeniden bir aile olmayı öğrenmek hiç de kolay olmayacaktır.

Yönetmenliğini Serkan Birinci üstlendiği, senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme aldığı dizinin kadrosunda ise Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Hakan Salınmış, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatih Obuz gibi sevilen oyuncuların yer alıyor.

"Kardelenler" 2 Şubat Pazar akşamı atv'de!