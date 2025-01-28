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HABERLER Sustalı Ceylan'dan yeni tanıtım

Sustalı Ceylan'dan yeni tanıtım

GİRİŞ TARİHİ:  28.01.2025, 14:05
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Sustalı Ceylan'dan yeni tanıtım

atv'nin merakla beklenen, Süreç Film imzalı yeni dizisi Sustalı Ceylan'ın yeni tanıtımı izleyiciyle buluştu. Sosyal medyada büyük ilgi gören tanıtım, aksiyon ve dram dolu sahneleriyle dikkatleri üzerine çekti.

A. Volkan Kocatürk'ün yönetmenliğini üstlendiği ve hikayesini Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi, Ceylan adlı güçlü bir kadının erkek egemen bir toplumda, kendi kimliğini bulma ve hayatını yeniden inşa etme mücadelesi anlatacak.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük yer alırken, dizide ayrıca Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Gül Onat ve Cezmi Baskın gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Suç ve dramı ustalıkla harmanlayan Sustalı Ceylan, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

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