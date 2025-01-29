Beklenmeyen itiraf, sürpriz geceye gölge düşürdü!

Geçtiğimiz akşam (28 Ocak Salı) atv ekranlarında 19. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı, dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Mahir'in beklenmeyen itirafı Canfeza'nın hazırladığı romantik geceye gölge düşürdü.

19. Bölüm'de neler yaşandı?

Afet Hanım'ın aile içi çevirdiği entrikalar nedeniyle Asaf Bey ile arası açılır. Canfeza ve Mahir'in annesi onu affederler. Bu arada Canfeza'nın dükkân hazırlıkları devam eder. Kürşat da dükkâna gelerek kızına hediye vermek ister. Ama Canfeza onu kovar ve Mahir buna tanık olur. Kürşat, iş birliği yaptıklarını Canfeza öğrenirse onu sen de kaybedersin demesi üzerine Mahir vicdan azabı çeker. Evde bir türlü yalnız kalamayan Canfeza, Mahir'e sürpriz romantik bir gece hazırlar. Canfeza'nın davranışlarından şüphelenen Mahir onu otele kadar takip eder. Güllerle süslü odaya giren Mahir şoka girer. Ancak bu geceyi Canfeza'nın onun için hazırladığını öğrenmesi onu iyice şaşkınlığa uğratır. Yılbaşı gecesinin kaydını izleyen Afet Hanım, Ferman ile ilgili her şeyi öğrenir. Ferman, tüm gerçeği itiraf etmeye karar verir. O akşam Sevde'nin doğum günüdür ve herkes unutmuştur. Ancak doktordan gelen haber Sevde'nin tüm neşesini yerine getirir çünkü 20 sene uğraştıktan sonra anne olacaktır. Bu haberi duyan Efsane merdivenlerden düşer. Mahir ise Canfeza'nın hazırladığı romantik gecenin öncesinde, ona aralarında hiçbir sır olmamasına söz verdiği için babası ile Boris'i yakalamak için birlikte çalıştıklarını söylemesi tüm sürprizi ve geceyi bozar.

Bir Gece Masalı yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!