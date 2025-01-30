Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 178’inci bölümünde Ulugan’ın emriyle Moğol Sultanı’na götürülmek istenen Osman Bey, esaretten kurtulmanın yollarını ararken, Bala Hatun ve evlatları Moğol askerlerinin tuzağını bertaraf eder ve Osman Bey’i kurtarmak için yola çıkar.

Bala Hatun, Alaeddin ve Orhan Bey'in ölüm kalım savaşı!

Bala Hatun, Orhan ve Alaeddin Bey ile Alpler, Moğolların Osman Bey'i Tebriz'e hangi yoldan götürdüklerinin izini sürmeye devam ederken, Moğol askerlerinin pususuna düşerler.

Osman Bey'in kafeste olduğunu düşünen Orhan Bey, Moğol askeri tarafından öldürülmeye çalışılır. Tuzağa düştüklerini anlayan Bala Hatun ve alplerin etrafı Ulugan, Sofia ve Komutan Lucas'ın adamları tarafından sarılır.

Sofia, "Bala, Osman'ı ararken ölümünü buldun" derken, Ulugan ve Komutan Lucas'ın askerleri Bala Hatun, Orhan ve Alaeddin Bey'e saldırır. Bunun üzerine Orhan Bey, "İmdi bu kurduğunuz oyunu sizin başınıza çalacağız" diyerek kardeşi Alaeddin ve diğer alpler ile düşmanın üzerine yürür.

Sayıları oldukça fazla olan düşman askerlerine karşı geri çekilmek zorunda kalan Bala Hatun, Orhan Aleaddin bey ve alpleri, kurdukları bombalı tuzakla Moğol askerlerinden kaçmayı başarır. Tek başına kalan Osman Bey, Moğol askerleri ile savaşmaya hazırlandığı sırada Bala Hatun ve alpleri Osman Bey'in yardımına yetişir.

Sayıları oldukça fazla olan Komutan Lucas ve askerlerine karşı yamaçta sıkışan Osman Bey ve Bala Hatun, amansızca düşmanla çarpışmaya devam ederken, ayağı kayıp uçurumdan düşmek üzere olan Halime'yi Bala Hatun kurtarabilecek midir?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, genel yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 178'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.