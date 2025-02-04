Kardelenler'in Aysel'i Zeynep Atılgan, ilk bölüme dair heyecanını ve ilerleyen bölümlerde yaşanacakları anlattı

“İlk bölümümüzde izleyicilerimiz bizimle aynı heyecanı paylaştıklarını ve yanımızda olduklarını hissettirdiler. Yorumlar ve tepkiler çok güzel, çok değerli. İlerleyen süreçte yüksek enerji, bolca aşk ve gerçek bir ailenin anlamını ifade eden sahneler göreceğiz.”

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği atv'nin yeni dizisi "Kardelenler"in Aysel'i Zeynep Atılgan, yapımın ilerleyen bölümlerine dair ipuçlarını ve karakterinin ince detaylarını paylaştı.

İlk bölüm için gelen tepkilerden çok mutlu olduklarını belirten Atılgan, duygularını şöyle dile getirdi;" İlk bölümümüzde sevgili izleyicilerimizin bizimle aynı heyecanı paylaştıklarını ve yanımızda olduklarını hissettirdiler. Yorumlar ve tepkiler çok güzel, çok değerli. İlerleyen süreçte yüksek enerji, bolca aşk ve gerçek bir ailenin anlamını ifade eden sahneler göreceğiz."

Karakterine dair detayları da bu şekilde anlattı; "Aysel yaşıtlarına göre çok olgun, düşünce tarzı çok doğal ve çok içten bir yerden. Sevmek ve sevilmek, değer verdiği insanların mutlu olması Aysel için çok değerli. Kendi doğruları ve sevgisiyle oluşturduğu kocaman bir dünyası olan küçük bir kız çocuğu. Aysel ile en güçlü bağım sevgi… Aysel bana içimdeki çocuğu anlatıyor. Çok pozitif, çok sevgi dolu, çok naif ve çok güçlü. Herkesi olduğu gibi kabul eden ve herkesin duygularını önemseyen bir yapısı var. Ekibimizde herkes çok profesyonel ve işlerini severek yapıyorlar. Bana "iyi ki" dedirten insanlarla bir arada olmaktan çok mutluyum" diyen Atılgan, set günlerinin de çok keyifli geçtiğini belirtti.

Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu senaryosunu ise Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, kadrosunda Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatih Obuz gibi sevilen oyuncuların bir araya geldiği Kardelenler, her Pazar yeni bölümleriyle atv'de.