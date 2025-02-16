Kardelenler'in genç oyuncu kadrosu diziye dair heyecanlarını paylaştılar!

Pazar akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen 'Kardelenler' dizisinin genç isimleri Daniel Balaban, Ceren Ayruk, Oğulcan Çiftçioğlu ve Bayram Bazarov karakterleri ve ilerleyen bölümler hakkında merak edilenleri paylaştı.

Salih karakterini canlandıran Daniel Balaban, ilk iki bölüme dair aldıkları tepkileri şöyle yorumladı; "Gelen tepkiler çok güzel. Seyircimiz karakterlerin aile içindeki çatışmaların yarattığı enkazdan çıkmaya çalışmalarını, genç karakterlerin birbirleriyle kavgalarını, birbirlerine alışma süreçlerini izleyecek. Onları inanılmaz duygular yaşayacakları sahneler bekliyor. Sette inanılmaz keyif alıyorum. Tüm oyuncu arkadaşlarımla inanılmaz kaynaştık, enerjilerimiz çok tuttu. Mesela bir sürü karavan var ama biz bir tanesinde hep beraber oturup sohbet ediyoruz. Herkes inanılmaz emek veriyor ve ortaya çok güzel bir iş çıkıyor. Çalıştığımız saatler çok keyifli geçiyor."

Pelinsu karakterine hayat veren Ceren Ayruk ise sette yaşadıklarına dair şunları söyledi; "Hayal etsem sette bu kadar keyifli vakit geçirebileceğimi bu kadar da düşünmezdim. Her saniyesinden keyif alıyorum, setim o gün yoksa; olduğu günleri iple çekiyorum diyebilirim. Her gün yeni şeyler öğreniyorum, teknik ekibinden kamera önüne kadar herkes o kadar profesyonel ve deneyimli ki. Yorulsak bile gülmekten yorgunluğumuzu unutuyoruz, herkes işini büyük bir keyifle yapınca da sonuç harika oluyor gördüğümüz üzere. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki Kardelenler seti çok keyifli ve öğretici, çok şanslı hissediyorum. Bu arada hikaye gittikçe daha heyecanlı bir hal alacak, ailemize dahil olan herkese sonsuz sevgi ve teşekkürlerimi iletiyorum."

Oğulcan Çiftçioğlu ise ilk iki bölüme dair aldıkları geri dönüşler hakkında şunları paylaştı;" Gerçekten içten ve samimi geri dönüşlerle çok beğenildiğini rahatça söyleyebilirim. Bundan sonrası için seyirciyi yürekleri burkan bir kaos ve mutluluk gözyaşları bekliyor diyebilirim. Çok güzel insanlarla çok keyifli bir çalışma ortamı içerisindeyiz. Herkesin birbirine duyduğu saygı ve sevgi içten. Böylesine güçlü isimlerle böylesine güçlü bir ekipte yer aldığım için onur duyuyorum."

Bayram Bazarov ise Levent karakteri ile arasındaki bağı şöyle anlattı; "Levent, yani arkadaşlarının ona taktığı isimle Leo, benim için çok özel ve benimsediğim bir karakter. Onun hikayesini, arkadaşlarıyla olan ilişkilerini ve hayatın içindeki duruşunu büyük bir keyifle sahiplendim. Leo Gündoğan kolejinde okuyan diğer zengin çocuklardan biri. Aynı zamanda Şeyda'nın abisi oluyor. Leo, arkadaş çevresinde son derece neşeli, eğlenceli ve dostlarına bağlı biri. Samimi olduğu insanlara karşı sıcak, koruyucu bir karakter sergiliyor. Ancak sevmediği, güvenmediği ya da ona karşı olumsuz bir tutum sergileyen insanlara karşı oldukça acımasız ve mesafeli. Kurallara pek bağlı olmayan, kendi doğrularını takip eden, otoriter ve lider ruhlu bir yapıya sahip. Sette günlerimiz oldukça keyifli geçiyor, özellikle de sahnemizi beklerken karavanda yaptığımız sohbetler ayrı bir renk katıyor. İster sahneyle ilgili konuşmalar olsun ister gündelik, kahkahalı ve samimi anlar yaşıyoruz diyen oyuncu, özellikle usta oyuncularla aynı projede yer almanın çok değerli bir deneyim olduğuna da dikkat çekiyor."