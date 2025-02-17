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HABERLER 'Sustalı Ceylan' afişiyle merak uyandırdı

'Sustalı Ceylan' afişiyle merak uyandırdı

GİRİŞ TARİHİ:  17.02.2025, 14:50 GÜNCELLEME TARİHİ:  17 Şubat 2025 Pazartesi, 15:06
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'Sustalı Ceylan' afişiyle merak uyandırdı

Aksiyon ve dram dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanan Sustalı Ceylan dizisinin afişi yayınlandı. Yakında atv’de ekranlara gelecek olan Süreç Film imzalı yapım, güçlü hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını yeniden inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı hikayesini konu alan dizinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, hikayesini Sevgi Yılmaz kaleme alıyor.

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün yer aldığı Sustalı Ceylan'ın oyuncu kadrosunda Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Cezmi Baskın ve Gül Onat gibi usta isimler yer alıyor.

Dizinin ilk tanıtımlarının ardından yayınlanan afiş, izleyicilerin merakını daha da artırdı. Etkileyici karakter duruşlarıyla dikkat çeken afiş, Sustalı Ceylan'ın heyecan dolu dünyasına dair ipuçları veriyor.

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