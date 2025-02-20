Oyunculardan "Zembilli" yorumu

Zembilli'nin en sevdikleri yanı soruldu, en çok verilen cevap "samimiyet" oldu.

atv'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği dizisi 'Zembilli' her cuma yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Proje tasarımı Cemil Yavuz'a, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan Zembilli'nin yönetmen koltuğunda Deniz Yılmaz Şayir oturuyor. Zembilli halkının sıcacık hikayesini her hafta izleyicilerle buluşturan dizinin oyuncuları, Zembilli'nin kendileri için ne ifade ettiğini tek kelime ile açıkladı.

Oyuncuların verdiği en popüler cevap 'samimiyet' olurken, setten kameralara yansıyan görüntüler de bu durumun kanıtı niteliğinde oldu. Birbirleri ile eğlenceli anlar geçiren oyuncuların samimiyeti hem diziye hem de fotoğraflara yansıyor.