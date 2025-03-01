Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (28 Şubat) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı yine izleyicilerle dolup taştı. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hal hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden ekran başındaki izleyicilerden merak edilen soruları almaya başladı.

İlk Arda isimli izleyiciden geldi. "Kur'an-ı Kerim yeryüzünün yuvarlak olduğunu doğruluyor mu?" diye sordu. Hatipoğlu, İnsanlar Kur'an'ın dünyanın düz olduğunu iddia ettiğini söylüyor. Fakat Kuranda yer alan Naziat suresi 30. Ayete bakarsalar orada dünyanın yaratılışının nasıl olduğunu ve şeklini çok iyi ifade ediyor. Dünyanın iki tarafının basık yumurta şeklinde olduğunu söylüyor. Kur'an, fen ve bilimle ilgili konulara da temasta bulunuyor. Dünya Kur'an'a göre yuvarlaktır." diyerek izleyicisinin sorusunu yanıtladı.

Yayının merak edilen ikinci sorusu ise ise Nurseli'den geldi, çokça gündeme gelen İki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine denk midir? sorusunu yöneltti. Hatipoğlu ise genç kıza, "Aslında Kur'an kadınların kavgalı olacağı şahitlik durumlarında olmasını istemiyor. Buradaki iki kadın ancak bir erkek ediyor söylemi değildir. Kur'an ticari konularda erkeklerin şahitliğini daha çok tavsiye ediyor. Kadınların kavgalı olan durumlarda olmasını istemiyor. Bu söylemdeki maksat şahitlikte eşitlik olmasıdır. İki erkek şahit bulunsun diyor çünkü tek başına bir erkeği de yeterli bulmuyor. Bir erkek olursa da yetersiz diyor. Kur'an daha doğrusu bu tarz mahkeme ortamlarında olabilecek durumlarda kadınların ezilmesini istemiyor. Örneğin bir kavga oluşturabilecek ortamda, ya da mahkeme için şehirler değiştirmek gerektiğinde zarar görmelerini istemiyor. Yoksa erkeği de şahitlikte tek başına kabul etmiyor. Peygamber Efendimiz hep der, 'Kadın ve erkek eşit iki parçadır'. Yanıtını vererek merak ettiği sorusunu cevapladı.