Kardelenler'in 5.Bölümde neler yaşandı?

Yapımını NGM’nin üstlendiği ‘Kardelenler’in 5. bölümü dün akşam atv’de izleyicilerle buluştu. Bir gecede hayatı değişen Korkmaz ailesinin yaşadıklarını anlatan yeni bölüm, hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle izleyicinin beğenisini topladı.

Aysel ve Ferit yetimhaneye dönme kararı alır!

Gizem'in Aysel'i zehirlediği ortaya çıkar. Ferit ve Gizem arasındaki kavga büyür. Kardeşler Hicran'a yük olmamak için yetimhaneye geri dönerler. Yankı, tam zamanında Aysel'i hastaneye yetiştirir. Midesi yıkanan Aysel ölümden son anda kurtulur. Menekşe ise kızı Gizem'in bu suçunu örtbas eder. Ancak Gizem'in bu hamlesi Yankı ile Aysel'in daha yakınlaşmasına neden olur. Altınları Kahraman'ın Çınar'a verdiği ortaya çıkar ama Hicran gelinini affetmez. Kahraman da evi terk eder. Mesleğine geri dönmek isteyen Arif, Koray'dan yardım ister. Ancak Koray ona hademelik teklif eder. Yankı, Aysel' e romantik jestlerle çıkma teklifi eder. Çınar işportacılık yapar, Hicran ise bulaşıkçı olarak bir lokantada işe girer. Raci Koray'dan kebapçının tadilat parasını ister. Ama olayların gerçek yüzünü Gülcan'a anlatmasından korkan Koray buna yanaşmaz. Okulda Yankı ve Aysel'in çıkması olay olur. Gizem Parla'ya bunun kendi yüzünden olduğu Aysel'i tarım ilacı ile zehirlediğini itiraf ederken Ferit duyar kavga çıkar. Koray geli,r Gizem düşer ve suçu Ferit'e atar. Olay büyür Ferit Gizem'i kardeşini öldürmekle suçlar. Hicran ve ailesine daha fazla yük olmak istemeyen Aysel ve Ferit not bırakarak yetimhaneye dönme kararı alırlar.

Kardelenler yeni bölümleriyle Pazar akşamları atv'de!