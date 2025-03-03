Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine izleyicilerle dolup taştı

Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hal hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden ekran başındaki izleyicilerden merak edilen soruları almaya başladı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

İlk soru Eren Uysal isimli izleyiciden geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyan ve programa arkadaşlarıyla katılan Eren "Yapay zekadan din öğrenmek caiz midir?" diye sordu. Hatipoğlu, "Yapay zeka, internet vb. şeyler iyi amaçlarla kullanılırsa elbette caiz değildir. Yapay zekadan da dinle ilgili merak ettiklerini öğrenebilirler. Orayı bir ansiklopedi olarak düşünün. Siz ne verirseniz yapa zeka onu yapacaktır. Yapay zeka dediğimiz sonuç olarak yapay olmayan insanların elinde. Örneğin bir dönem klonlama konusu vardı. Biz orada caiz değildir dedik ama tek bir şartla o da insanlığa zarar veren eylemlere yol açmayacaksa. Burada da yapay zeka, internet sosyal medya nasıl kullanıldığı noktasında değerlendirilmelidir. Bir bıçak elma kesersen zarar vermez ama bu bıçakla cinayet işlemeye kalkarsan masum olanı kötü yolda kullanmış olursun. Önemli olan kişilerin doğru işle meşgul olması, tuzaklara düşmemesidir." Diyerek yanıt verdi.