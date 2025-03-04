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HABERLER Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı yine izleyicilerle dolup taştı

Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı yine izleyicilerle dolup taştı

GİRİŞ TARİHİ:  04.03.2025, 12:14
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Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı yine izleyicilerle dolup taştı

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

Dün akşam (3 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı yine izleyicilerle dolup taştı. Yayına gelen izleyicileri selamlayıp hal hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden ekran başındaki izleyicilerden merak edilen soruları almaya başladı.

Canlı yayın konuklarından Elif İşeri "İslamı sorgulamak bizi ateizm inancına yönlendirir mi?" diye sordu. Hatipoğlu, "Tabii dinle ilgili konular sorulabilir. Fakat sorgulamak ayrı sormak ayrıdır. Hikmet öğrenmek için acaba bu ayet neden indi? Bu emir neden böyle gibi sorular sorabilirsiniz. Bunlar son derece normaldir. Kuran'ı Kerim sormayı engellemiyor. Allah sorulmamasını istese sormayacaksınız derdi. Ama bilmeden sormak, sorgulamak olmaz. Fakat sorgulamak ve sormak için öncelikle onu anlamak gerekir. Bunun için yıllarca ilim yapmış olması, her ayetin neden indiğini, neyi anlattığını bilmesi gerekir. Bununla benzer yığınla literatür var. Bunun hepsini bilmesi gerekir ki ayeti anlamaya çalışmak için." Diyerek yanıt verdi.

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